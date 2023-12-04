Эксперт объяснил рост поставок российского СПГ в Европу

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ноябре выросли, достигнув исторического рекорда. Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям» 4 декабря о влиянии цен и маршрута на увеличение поставок.

Экспорт российского СПГ в Европу в прошлом месяце достиг 1,75 млн т, сообщило издание «Коммерсант», ссылаясь на данные Kpler.

«В Европе сейчас цены чуть повыше, чем в Азии. Они примерно на одинаковом уровне. Для России даже при прочих равных, в общем-то, это было бы выгоднее поставлять в Европу. То есть, если цены [на азиатском и европейском рынках] отличаются не очень сильно, как правило, газ из проекта «Ямал СПГ» идет в Европу. Когда мы говорим про все эти большие объемы [поставок] из России в Европу — это всё приходится на проекте «Ямал СПГ», — уточнил Юшков.

Кроме того, если учитывать маршрут поставок, если везти СПГ в Азию, то путь танкера будет дольше, потому что тогда нужно будет с «Ямал СПГ» отвезти прямо до рынка сбыта — до Китая, до Японии, до Южной Кореи и вернуться обратно, отметил эксперт.

«Учитывая то, что завод «Ямал СПГ» обычно работает с превышением проектной мощности, то нужно как можно быстрее вывозить продукцию и возвращаться обратно. Поэтому при прочих равных всё равно, когда цены примерно одинаковые, то в Европу выгоднее [поставлять, потому что] ближе, [и можно отвезти товар] быстрее», — объяснил аналитик.

Также он обратил внимание на то, что в ноябре фактически закончен летний сезон навигации. По его словам, с ноября до июня на Северном морском пути, как правило, движения особо нет в восточной части, потому что там образуется сильный лед и нужна ледокольная проводка, в связи с чем время на перевозку уйдет больше.

«Поэтому просто в ноябре встал лед на восточной части Северного морского пути и это дополнительная проблема, и тогда мы еще больше уходим в западное направление», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что отгрузка СПГ в Европе происходит в Бельгии, Франции, а далее его перенаправляют в другие страны.

«Эта новость о том, что большое количество российского СПГ пришло в Европу, — тут важно понимать, что это формально действительно, куда танкеры с «Ямал СПГ» отвезли продукцию и где отгрузились и пошли обратно. Это важный момент, потому что отгрузка происходит в Бельгии, во Франции и так всегда было. И они используются не для того, чтобы исключительно в Бельгию, во Францию газ поставлять, а там часто просто танкеры отгружаются и уходят за новой партией. А оттуда из Бельгии и Франции газ могут забирать обычные танкеры уже неледового класса и отвозить в другие страны, в том числе на азиатский рынок. Поэтому не факт, что всё это обязательно остается в Европе», — сказал Юшков.

При этом он предположил, что в связи с тем, что цены на азиатском и на европейском рынках примерно одинаковые, то, скорее всего, этот доставленный СПГ остается в Европе, и либо газопроводами, либо танкерами экспортируется в европейские страны.

В то же время аналитик уточнил, что, например, когда в Бельгию приходит газ, то он не столько потребляется в этой стране, сколько дальше по газопроводам идет в Германию. Немцы, оставшись без российского трубопроводного газа во многом закупают СПГ как напрямую, но и в том числе через Бельгию, добавил он.

«Поэтому в том числе из Бельгии, из Зебрюгге газ, идет дальше в Германию. И порт Зебрюгге вообще с «Ямалом СПГ» подписывали долгосрочный контракт на перевалку, на разгрузку. Поэтому эта ситуация нормальна, и здесь ничего сверхнового нет. Просто вот к этим объемам «Ямал СПГ» еще добавилась продукция портового СПГ «Газпрома» и проекта «Криогаз-Высоцк», который принадлежит «Новатэку», — объяснил Юшков.

Также он рассказал, что в начале 2024 года, возможно, что будет увеличение отгрузок за счет того, что «Новатэк» запускает первую очередь проекта «Арктик СПГ 2».

«Но здесь надо будет посмотреть, как всё это будет оформлено, потому что американцы ввели санкции против компании «Арктик СПГ-2 «непосредственно. А у этой компании непосредственно покупают акционеры этого проекта французы, китайцы, японцы. <…> Поэтому, посмотрим, как тут будет осуществляться продажа, по какой схеме, для того, чтобы избежать этих санкций», — заключил аналитик.

Ранее, 4 ноября, вице-премьер Александр Новак в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. По его словам, к 2030 году планируется выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. Новак подчеркнул, что стоит задача занять долю в 20% в мировом производстве. При этом сегодняшняя доля РФ составляет около 8%.