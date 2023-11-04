Россия произведет около 30 млн т СПГ в 2023 году

Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. Об этом в субботу, 4 ноября, в рамках выставки-форума «Россия» заявил вице-премьер Александр Новак.

«Мы планируем выйти к 2030 году на уровень производства СПГ порядка 100 млн т, а в этом году, для сравнения, это 30 млн т», — сказал он.

По словам Новака, страна ставит задачу занять долю в 20% в мировом производстве. При этом сегодняшняя доля России составляет около 8%.

11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия уже практически нашла альтернативу европейскому газовому рынку. Так, РФ будет расширять поставки своих энергоресурсов в Азию, для этого будут прокладываться новые маршруты и приводиться в порядок уже существующие, подчеркнул российский лидер.

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».