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Шольц возложил на РФ ответственность за прекращение поставок газа в Европу

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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо. С таким обвинением выступил 9 декабря глава немецкого правительства Олаф Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии.

«Это имеет последствия для цен на энергию!» — приводит его слова газета Bild.

Шольц убежден, что жители Германии лишились половины получаемого ими ранее газа, а Европа недосчиталась 120 млрд куб. м углеводородов. Для того, чтобы исправить ситуацию, немецкое правительство теперь стало закупать больше газа из Норвегии, а также строить терминалы СПГ на севере страны, добавил он.

На слова Шольца уже отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав заявления канцлера о том, что Россия прекратила поставки газа в Европу, ложью.

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До этого, 6 декабря, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что сокращение поставок газа из России усугубило энергетический кризис в Европе. При этом посчитать, сколько переплатил ЕС по сравнению с тем, сколько бы стоил газ, если бы не вводились санкции против РФ, — очень сложно, добавил он. Поскольку на самом деле цена на газ начала расти с середины 2021 года.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата «АдГ», сейчас Германия переплачивает в «три–четыре раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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