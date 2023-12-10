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Политолог назвал обвинения Шольца в адрес РФ ложью по методичке США

Политолог Кошкин: слова Шольца о поставках газа из РФ — ложь по методичке из Вашингтона
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес России о ее вине в прекращении поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) и высоких ценах на него в Германии являются ложью, заявил 10 декабря «Известиям» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин.

«Эти обвинения все лживы... Канцлер выполняет заказ на очернение РФ. Работает он по методичке из Вашингтона. Сначала они полностью отказываются от дешевого трубного газа из России, гробят экономику, переходят на газ, в том числе сжиженный из США, что на 30% становится дороже», — отметил Кошкин.

Решение немецких властей политолог назвал нелогичным, поскольку из-за него страдают и бизнес, и граждане ФРГ, что приводит к нарастанию общественного недовольства в стране.

По мнению эксперта, на фоне этого Шольц пытается спасти собственную репутацию и свои падающие рейтинги. В связи с этим Кошкин напомнил о неоднократных предупреждениях российскими властями Европы о возможности нарушения работы ее энергосистемы из-за санкций против РФ.

Данные ограничения нарушили экономику Германии и других стран Евросоюза, добавил политолог. Он также указал на то, что Россия полностью не прекращала поставки газа, хотя на данный момент они происходят через газораспределительную систему Украины через Турцию.

Помимо этого, Москва готова начать поставки через уцелевшие нитки «Северного потока», но Германия не выполняет обязательства по обслуживанию турбин, тогда как Запад не занимается расследованием причин подрыва газопроводов, отметил Кошкин.

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Ранее, 9 декабря, Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

В тот же день на слова канцлера ФРГ отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) политик написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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