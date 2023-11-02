Освоение Африки: Германия захотела импортировать газ и водород из Нигерии

Немецкий канцлер Олаф Шольц совершил официальный визит по странам Западной Африки: вначале в Нигерию, потом — в Гану. Поездка стала уже третьей за последние два года. Вместе с главой правительства в эти государства отправилась глава МВД Германии Нэнси Фезер. Тем временем президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Танзанию. Одна из целей его визита — преодоление колониального прошлого в Восточной Африке. В том, какие цели преследуют высокопоставленные немецкие политики в африканском турне, разбирались «Известия».

За нефтью и газом

В преддверии визита в Нигерию канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию Punch, что ФРГ рассчитывает на поставки топлива из африканской страны.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — пояснил глава правительства. При этом ни цены, ни объем поставляемого топлива пока не определены. По словам политика, их должны установить в ходе переговоров немецких и нигерийских компаний.

Шольц также добавил, что Нигерия — второй торговый партнер Германии в странах к югу от Сахары, в 2021 году прямые инвестиции из ФРГ в африканское государство составили €150 млн. Однако сейчас, как считает канцлер, существует потенциал для «гораздо большего сотрудничества и инвестиций» между Берлином и Абуджей. В частности, речь идет о капиталовложениях в электроэнергетику и инфраструктуру с целью создания благоприятных перспектив для производства водорода.

Канцлер Германии Олаф Шольц присутствует на пресс-конференции в Государственной палате вместе с президентом Нигерии Болой Тинубу, 29 октября 2023 года Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

По словам немецкого политика, Берлин «рассматривает совместные инициативы по расширению рынка водорода». В настоящее время ФРГ импортирует из Нигерии большие объемы сырой нефти.

На встрече с новым президентом Нигерии Болой Тинубу Олаф Шольц отметил, что ФРГ рассматривает стр ану в качестве «ключевого политического и экономического партнера» на Африканском континенте. Канцлер также добавил, что Берлин стремится укрепить и углубить сотрудничество в сфере экономики, инвестиций, решения глобальных вызовов, миграции и безопасности.

«Обсуждаются возможности энергетического сектора для поставок сжиженного газа в Европу», — рассказал Тинубу. Президент также добавил, что во время двусторонних переговоров с Шольцем он обратил внимание инвесторов на горнодобывающий сектор страны, который в последние десятилетия недостаточно развивался.

Отмечается, что в этом году немецкие компании активизировали свою деятельность в производстве зеленого водорода и сжиженного природ ного газа в Африке. Однако, по словам Шольца, наиболее активные инвестиции получил энергетический сектор Нигерии. Он также добавил, что одной из главных частей сотрудничества между Берлином и Абуджей «будет использование экономических возможностей страны».

Помимо расширения экономического и энергетического взаимодействия между Нигерией и Германией, стороны обсудили миграционную политику. Глава МВД Нэнси Фезер сообщила о создании условий для привлечения в ФРГ нигерийских специалистов, а также о возвращении мигрантов, которые не получают статус беженца в соответствии с немецким законодательством.

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Шольц предложил расширить миграционные центры в Нигерии, для того чтобы там могли разместиться прибывающие из Германии, а также для консультирования квалифицированных сотрудников по поводу трудоустройства в ФРГ.

Контроль над миграционными потоками

Из Нигерии глава немецкого правительства отправился в Гану, где обсудил с президентом Наной Акуфо Аддо возможности углубления отношений в области энергетики и сельского хозяйства. В 2022 году экспорт ФРГ в Гану составил $314,77 млн, эксперты полагают, что есть потенциал в ближайшие годы увеличить объем торговли между странами.

Власти ФРГ ранее неоднократно заявляли о громких инициативах в отношении африканских государств, но зачастую они были рассогласованы и несбалансированы, отметил в разговоре с «Известиями» научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов.

— Нынешний виток интереса Берлина к Африке связан со стремлением компенсировать потери от разрыва энергетического сотрудничества с Россией и усилить собственные позиции в регионе на фоне сокращения французского присутствия и активности других игроков, прежде всего Пекина и Москвы, — считает политолог.

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По его мнению, также важен контекст продолжающегося миграционного кризиса в ФРГ .

— В Берлине рассчитывают на диалог с африканскими правительствами по вопросам усиления контроля над миграционными потоками, основной смысл которого заключается в сохранении утечки квалифицированных кадров из Африки в Германию при сокращении маргинализированных групп беженцев, зачастую являющихся носителями радикальных политических взглядов, — пояснил германист.

Активные немецкие политики

Гиперактивность немецкой дипломатии можно увязать с визитом Макрона в Центральную Азию — Казахстан и Узбекистан, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. Он отметил, что французский лидер ищет альтернативу российскому и нигерскому урану, потому что до недавнего времени поставки металла из РФ составляли треть всего объема, еще треть шла из Казахстана и треть — из Нигера.

По его словам, с учетом того что Нигер временно прекратил поставки во Францию, ощущается дефицит, а также растут цены.

— К тому же, как обещают, потребность в атомном топливе может вырасти к 2030 году на 30–35%. Казахстан как крупнейшее добывающее уран государство сейчас будут активно обхаживать, чтобы добиться от него увеличения поставок металла во Францию. Также звучат мантры по поводу разрыва экономических связей с Россией, — считает германист.

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Александр Камкин добавил, что немецкая дипломатия преследует такие же цели, что и французская: обеспечение бесперебойных сырьевых поставок в качестве замены российским.

— В частности, речь идет о газе, ведь Нигерия — один из крупных производителей природного газа. Не стоит забывать и о проектах строительства Транссахарского газопровода. Чтобы нигерийский газ не только в виде СПГ, но и в виде трубопроводного газа пошел в сторону Европы, — полагает эксперт.

Собеседник подчеркнул, что Восточная Африка в рамках выстраивания системы «Пояс и путь» тоже крайне важна для европейцев, особенно с учетом их попыток размежеваться с Китаем. Европейцы пытаются установить неоколониализм эпохи транснациональных корпораций.

— Сейчас идет битва за Африку между различными ключевыми европейскими игроками, такими как Франция и Германия. В контексте отказа от российских поставок европейцы лихорадочно ищут другие источники, и с их точки зрения Центральная Азия и Африка являются наиболее приоритетными, — резюмировал аналитик.