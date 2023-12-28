Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

В Европе искусственно разрушают спрос на газ, что во многих странах уже фактически привело к деиндустриализации. Об этом в четверг, 28 декабря, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, где подводились предварительные итоги года.

«Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. <...> Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда», — передают его слова в материале, опубликованном на платформе Telegraph.

Глава «Газпрома» отметил, что Россия тем временем сотрудничает со странами, которые заинтересованы в «надежном энергоснабжении». По его словам, уже давно ведется работа на восточном направлении, прежде всего с Китаем. В 2023 году поставки в эту страну в полтора раза больше, чем в прошлом году, их объем составит более 22,5 млрд куб. м газа при контрактных обязательствах 22 млрд куб. м.

«При этом я хочу обратить ваше внимание, что объем дополнительных поставок газа с начала запуска в эксплуатацию «Силы Сибири» — максимальный по сравнению со всеми предыдущими годами», — поделился Миллер.

Ранее, 23 ноября, «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» превысила суточные контрактные обязательства.

До этого, 17 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что холдинг за 10 месяцев текущего года поставил в КНР около 19 млрд куб. м газа по газопроводу «Сила Сибири», что больше запланированного. Он также выразил надежду, что «Газпром» и CNPC смогут в ближайшее время договориться о контракте по поставкам газа по проектируемому газопроводу «Сила Сибири – 2».

В октябре Алексей Миллер указал, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай составил 46%. Он подчеркнул, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, также заявлял о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.