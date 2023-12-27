Посол в Вене счел бессмысленной идею транзита газа из РФ без контракта

Говорить о новых схемах поставок газа в Европу без участия и согласования с Россией бессмысленно. Об этом 27 декабря заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

Таким образом дипломат прокомментировал идею украинских властей о транзите газа из России без контракта.

«В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», — подчеркнул Любинский, добавив, что заявления чиновников из Украины уже давно не заслуживают внимания Москвы.

По его словам, Киев всё время «кормит западников обещаниями в обмен на очередные «пряники».

Ранее, 29 октября, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

22 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что вероятность остановки транзита российского газа через Украину высока, так как США не оставляют планов вытеснить Россию с европейского рынка. Аналитик высказал уверенность, что остановка транзита окажется очень болезненной для Европы, поскольку западные страны получают газ только через Украину.

Президент России Владимир Путин еще 11 октября на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Он напомнил, что страны блока пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.