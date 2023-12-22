Эксперт назвал последствия остановки транзита российского газа через Украину

Вероятность остановки транзита российского газа через Украину высока, так как Соединенные Штаты не оставляют планов вытеснить Россию с европейского рынка. Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков назвал в пятницу, 22 декабря, вынужденное сокращение потребления и рост цен на газ в Европе среди возможных последствий такого шага.

«Сейчас США дают европейцам передышку, чтобы они перестроились и привыкли к новым реалиям. В 2021 году «Газпром» поставлял в Европу 160 млрд кубов газа, теперь порядка 25. Понятно, что это огромный стресс для стран, потому им дают время приспособиться, постепенно сокращаются объемы потребления в промышленном секторе», — сказал Юшков в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что больше всего пострадали те, кто использовал газ в качестве сырья: производители азотных удобрений и химики.

Юшков отметил, что для прекращения транзита через Украину не нужно механически повреждать газопровод. Стороны имеют взаимные претензии друг к другу по действующим контрактам, поэтому могут прекратить их действие.

Так, «Газпром» обвиняет Украину в отсутствии выбора маршрута доставки, а украинский оператор обвиняет российскую компанию в невыполнении условия «качай или плати», потому что «Газпром» оплачивает только фактически прокачанные объемы.

Аналитик высказал уверенность, что остановка транзита окажется очень болезненной для Европы, поскольку западные страны получают газ только через Украину.

Ранее, 29 октября, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года, передает RT. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Он напомнил, что страны блока пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.