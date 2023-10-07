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Сигнал поставки: газ из РФ начал поступать в Узбекистан через Казахстан

Как удалось реанимировать проект из 1960-х и чем он полезен трем странам
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Россия начала поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В официальной церемонии запуска лично приняли участие Владимир Путин и лидеры обеих республик Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев. РФ подтверждает статус надежного поставщика и открыта к дальнейшему сотрудничеству, подчеркнул президент страны. Кроме того, в этот день российский лидер провел сразу несколько телефонных разговоров с коллегами из разных стран, которые его поздравили с днем рождения. Владимиру Путину 7 октября исполнился 71 год.

В реверсном режиме

7 октября в подмосковную резиденцию президента РФ Ново-Огарево приехали лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев. Они приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Речь идет о крупнейшем трехстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод Средняя Азия – Центр, построенный еще в 60-е годы. В то время это был первый трансконтинентальный газовый маршрут, по которому Узбекистан поставлял порядка 80 млрд куб. м в год сразу в восемь союзных республик.

Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева) и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (в центре)

Президент РФ Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (в центре) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева)

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Теперь же данная магистраль заработает в реверсном режиме и будет надежно обеспечивать динамично растущую экономику Узбекистана — и отчасти Казахстана: Казахстан развивается быстрыми темпами и тоже нуждается в дополнительных энергетических ресурсах», — сказал Владимир Путин на церемонии.

Этот проект будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.

«Россия же подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа, и мы открыты к дальнейшему сотрудничеству, будем стремиться удовлетворять нужды наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», — сказал российский лидер.

добыча газа
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Москва с помощью таких проектов подтверждает важность стратегического партнерства со странами Центральной Азии, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Владимир Путин напомнил, что Узбекистан обратился к РФ с просьбой наладить поставки газа еще в конце прошлого года. Перед специалистами трех стран стояла масштабная и непростая задача — провести диагностику, отремонтировать и технически перевооружить задействованные в проекте, в том числе давно не эксплуатирующиеся, объекты газотранспортной системы России, Казахстана и Узбекистана. Объем поставок в рамках двухлетнего контракта составит порядка 2,8 млрд куб. м газа в год, или около 9 млн куб. м в сутки.

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Неоспоримый авторитет

В этот же день Владимир Путин провел очную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На ней глава РФ сообщил о планах создать рабочую группу, которая займется изучением перспектив расширения энергетического сотрудничества с республикой и регионом в целом. С лидером Узбекистана Владимир Путин провел обстоятельный разговор 6 октября. Президент Казахстана, разумеется, в открытой части беседы поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав долголетия, в том числе политического.

«Знаю, что вы человек, который не празднует свои дни рождения, но как бы то ни было, это важное событие в жизни каждого человека, поэтому хотел бы пожелать вам от всей души крепкого здоровья, долголетия — будь то политическое долголетие во главе российского государства или просто, как говорится, по жизни», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Владимира Путина в этот день поздравили и многие другие политики. В частности, он созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. При этом лидеры затронули и актуальные темы международной повестки.

С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский президент обсудил развитие ситуации вокруг Карабаха.

В целом по случаю дня рождения Владимиру Путину поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций. По телефону его также поздравили экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидеры Киргизии — Садыр Жапаров, Кубы — Мигель Диас-Канель Бермудес, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Южной Осетии — Алан Гаглоев.

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