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В Горловке после обстрела ВСУ повреждены десять домов и здание института
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В Горловке после обстрела ВСУ повреждены десять домов и здание института

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела центра Горловки из РСЗО «Град» Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждены более 10 жилых домов и здание института, одна женщина получила тяжелые ранения.

На кадрах видно, что повреждения получило остекление многоквартирного жилого дома и припаркованный автомобиль. По словам местных жителей, первый прилет было слышно около 20:10 по мск.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, за 28 декабря в Центрально-Городском районе было зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по улице Дружковской, еще два здания получили повреждения

Кроме того, ударом были повреждены Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ по улице Кирова и многоквартирный дом, еще два дома получили повреждения на улице Победы и один — на улице Ольги Кобылянской.

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Ранее, 27 декабря, Приходько сообщал, что в результате обстрела Горловки со стороны ВФУ было повреждено здание детского сада. Кроме того, пострадал Свято-Покровский храм, построенный в XIX веке.

До этого, 25 декабря, СЦКК сообщил, что за сутки в ДНР зафиксировано 35 обстрелов со стороны ВФУ. Удары производились по территориям трех населенных пунктов ДНР. Так, были атакованы Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, а также Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы). В Горловке и Донецке погибли две женщины.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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