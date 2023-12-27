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При обстреле Горловки со стороны ВФУ пострадало здание детского сада

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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При обстреле Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) было повреждено здание детского сада. Об этом 27 декабря сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Во время обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ повреждены детский сад № 74 <...>, клуб «Досуг» <...>, почта, поселковая администрация <...> и библиотека», — говорится в сообщении.

Также Приходько рассказал, что в результате обстрела был также поврежден Свято-Покровский храм, построенный в XIX веке. Помимо этого днем пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщила о повреждениях, нанесенных школе № 6 в Горловке.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на стоянку возле сгоревшего в результате обстрела торгового центра пострадал мужчина. Также за день в городе повреждены несколько многоквартирных и частных домов, здание офиса.

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До этого, 25 декабря, СЦКК сообщил, что за сутки в ДНР зафиксировано 35 обстрелов со стороны ВФУ. Удары производились по территориям трех населенных пунктов ДНР. Так, были атакованы Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, а также Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы). В Горловке и Донецке погибли две женщины.

Ранее, 24 декабря, ВФУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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