При обстреле Горловки со стороны ВФУ пострадало здание детского сада

При обстреле Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) было повреждено здание детского сада. Об этом 27 декабря сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Во время обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ повреждены детский сад № 74 <...>, клуб «Досуг» <...>, почта, поселковая администрация <...> и библиотека», — говорится в сообщении.

Также Приходько рассказал, что в результате обстрела был также поврежден Свято-Покровский храм, построенный в XIX веке. Помимо этого днем пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщила о повреждениях, нанесенных школе № 6 в Горловке.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на стоянку возле сгоревшего в результате обстрела торгового центра пострадал мужчина. Также за день в городе повреждены несколько многоквартирных и частных домов, здание офиса.

До этого, 25 декабря, СЦКК сообщил, что за сутки в ДНР зафиксировано 35 обстрелов со стороны ВФУ. Удары производились по территориям трех населенных пунктов ДНР. Так, были атакованы Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, а также Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы). В Горловке и Донецке погибли две женщины.

Ранее, 24 декабря, ВФУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.