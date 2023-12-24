Кассетный снаряд ВСУ попал в жилую квартиру многоэтажного дома в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми. Об этом 24 декабря сообщил корреспондент «Известий».

В квартиру попало два снаряда, один из них выбил окно и залетел в гостиную. Отмечается, что пострадавших нет.

«После первого прилета младшие выскочили в прихожую, старший спал в спальне. А второй прилет был уже в квартиру. Я на кухне была, дети выскочили в подъезд, я следом. Потом уже постепенно старшие подошли. Никого нигде не зацепило, слава Богу. Только квартиру. Перепугались дети, конечно, очень сильно, кричали», — рассказала пострадавшая жительница Горловки Ирина.

В результате обстрела украинской армии в квартире в стене под окном образовалась дыра, кроме того, Ирина сказала, что в зале вообще не осталось чего-либо уцелевшего, вся мебель разрушена, а также есть дыра в полу.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на 22:02, 24 декабря националисты выпустили по Горловке более 38 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

Также при обстрелах 20 декабря в Горловке пострадали трое мирных жителей. Помимо этого, был поврежден продуктовый магазин. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получил водоканал в Горловке.

Ранее, 19 декабря, ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведенными в Словакии. Тогда были повреждены три жилых дома. До этого сообщалось о шести пострадавших в Петровском и Киевском районах города. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удар по девятиэтажному жилому дому был произведен из РСЗО «Град». Всего было выпущено 15 ракет.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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