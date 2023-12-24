Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Мир
ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели
Мир
Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу
Мир
СМИ сообщили о нейтрализации Турцией одного из главарей РПК на севере Сирии
Мир
В Совфеде прокомментировали притязания США на территории в Арктике
Мир
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
Происшествия
Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Мир
В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО
Происшествия
В Санкт-Петербурге пожарные МЧС локализовали возгорание в ангаре
Мир
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ из-за заявления РАФС
Мир
В Германии группу туристов приняли за нелегальных мигрантов
Мир
Нетаньяху объявил об углублении операций в секторе Газа
Мир
Министр обороны Украины заявил о конкуренции за боеприпасы
Мир
В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после шторма
Сюжет:

Кассетный снаряд ВСУ попал в жилую квартиру многоэтажного дома в Горловке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми. Об этом 24 декабря сообщил корреспондент «Известий».

В квартиру попало два снаряда, один из них выбил окно и залетел в гостиную. Отмечается, что пострадавших нет.

«После первого прилета младшие выскочили в прихожую, старший спал в спальне. А второй прилет был уже в квартиру. Я на кухне была, дети выскочили в подъезд, я следом. Потом уже постепенно старшие подошли. Никого нигде не зацепило, слава Богу. Только квартиру. Перепугались дети, конечно, очень сильно, кричали», — рассказала пострадавшая жительница Горловки Ирина.

В результате обстрела украинской армии в квартире в стене под окном образовалась дыра, кроме того, Ирина сказала, что в зале вообще не осталось чего-либо уцелевшего, вся мебель разрушена, а также есть дыра в полу.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на 22:02, 24 декабря националисты выпустили по Горловке более 38 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

«Это чистой воды террор»
Массовые обстрелы Донецка привели к гибели десятков людей, Россия инициировала заседание Совбеза ООН

Также при обстрелах 20 декабря в Горловке пострадали трое мирных жителей. Помимо этого, был поврежден продуктовый магазин. Также в результате обстрела ВСУ повреждения получил водоканал в Горловке.

Ранее, 19 декабря, ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведенными в Словакии. Тогда были повреждены три жилых дома. До этого сообщалось о шести пострадавших в Петровском и Киевском районах города. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удар по девятиэтажному жилому дому был произведен из РСЗО «Град». Всего было выпущено 15 ракет.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023