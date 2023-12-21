Водоконал в Горловке поврежден при обстрелах ВСУ

Водоканал в Горловке в Донецкой Народной Республике поврежден в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом 21 декабря сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«20.12.2024 года в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждена нитка канала «Северский Донец – Донбасс», — написал он.

Также при обстрелах 20 декабря в Горловке пострадали трое мирных жителей. Помимо этого, был поврежден продуктовый магазин.

Ранее, 19 декабря, ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведенными в Словакии. Тогда были повреждены три жилых дома. До этого сообщалось о шести пострадавших в Петровском и Киевском районах города. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удар по девятиэтажному жилому дому был произведен из РСЗО «Град». Всего было выпущено 15 ракет.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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