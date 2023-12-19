В Донецке при обстреле ВСУ пострадали шесть человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели новый обстрел Донецка, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом 19 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Киевского района по улице Артема ранены женщины 1967, 1968 и 1977 г.р., по проезду Киевскому — мужчина 1932 г.р.», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле Петровского района по улице Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 годов рождения, добавил градоначальник.

На видеозаписи, которую передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, видно, что прилет пришелся по 9-этажному жилому дому. Он отметил, что по зданию был произведен удар из РСЗО «Град». В результате в доме с первого по девятый этаж произошло воспламенение газовой трубы. Всего до Донецку было выпущено 15 ракет.

Ранее, 18 декабря, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) сбросили на Кировский район Донецка с беспилотников два взрывоопасных предмета.

За день до этого в Кировском районе Донецка в результате обстрела города со стороны ВФУ пострадал один из местных жителей. Им оказался мужчина 1978 года рождения, который находился в поселке шахты Абакумова — микрорайоне в западной части столицы ДНР.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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