В Донецке местный житель получил ранения в результате обстрела украинских войск
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- В Донецке местный житель получил ранения в результате обстрела украинских войск
В Кировском районе Донецка в результате обстрела города Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) пострадал один из местных жителей. Об этом 17 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Как сообщили в ведомстве, пострадавшим оказался мужчина 1978 года рождения, который находился в поселке шахты Абакумова — микрорайоне в западной части столицы ДНР.
Также в СЦКК подчеркнули, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать в центр. Кировский район Донецка был обстрелян в 17:25: по этой части города было выпущено два украинских снаряда 155-мм калибра.
Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мужчина 1960 года рождения получил ранение в результате обстрела Донецка.
14 декабря Кулемзин сообщил, что два человека погибли и три пострадали в результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских вооруженных сил.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.