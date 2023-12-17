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В Донецке местный житель получил ранения в результате обстрела украинских войск

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Фото: Соцсети
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В Кировском районе Донецка в результате обстрела города Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) пострадал один из местных жителей. Об этом 17 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшим оказался мужчина 1978 года рождения, который находился в поселке шахты Абакумова — микрорайоне в западной части столицы ДНР.

Также в СЦКК подчеркнули, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать в центр. Кировский район Донецка был обстрелян в 17:25: по этой части города было выпущено два украинских снаряда 155-мм калибра.

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Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что мужчина 1960 года рождения получил ранение в результате обстрела Донецка.

14 декабря Кулемзин сообщил, что два человека погибли и три пострадали в результате обстрела Ленинского района Донецка со стороны украинских вооруженных сил.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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