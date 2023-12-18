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В ДНР сообщили о сбросе на Донецк с беспилотников двух взрывоопасных предметов

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Фото:REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) сбросили на Кировский район Донецка с беспилотников два взрывоопасных предмета. Об этом 18 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:40 — г. Донецк (Кировский район), сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — Ред.); 14:15 — г. Донецк (Кировский район), сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА», — указано в Telegram-канале СЦКК.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в этот день СЦКК сообщало о четырех выпущенных украинскими силами снарядах калибра 155 мм по населенному пункту Желанное Второе в Петровском районе города.

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Накануне в Кировском районе Донецка в результате обстрела города со стороны ВФУ пострадал один из местных жителей. Пострадавшим оказался мужчина 1978 года рождения, который находился в поселке шахты Абакумова — микрорайоне в западной части столицы ДНР.

Днем ранее, 16 декабря, мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Буденновского района Донецка был ранен мужчина 1960 года рождения.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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