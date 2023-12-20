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Три человека пострадали при обстреле Горловки боевиками ВФУ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 декабря сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

«По уточненной информации, количество раненных при обстреле ВФУ мирных жителей Горловки возросло до трех», — сказал Приходько.

Также он рассказал, что в результате атаки поврежден продуктовый магазин в поселке Мирный, который относится к городу. Работники магазина не пострадали.

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Накануне ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами, произведенными в Словакии. До этого сообщалось о шести пострадавших в Петровском и Киевском районах города. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что удар по 9-этажному жилому дому был произведен из РСЗО «Град». Всего было выпущено 15 ракет.

Ранее ВФУ обстреляли Горловку 15 декабря. Вследствие обстрела был ранен один человек. Тогда были разрушены два многоквартирных дома, также серьезные повреждения получил онкологический диспансер.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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