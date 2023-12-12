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Житель Горловки пострадал в результате обстрела со стороны ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) оказались повреждены несколько строений в населенном пункте Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, как минимум один человек получил ранение. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК во вторник, 12 декабря.

Уточняется, что в доме № 6 по улице Свердлова пострадал мужчина 1986 года рождения.

Сообщалось и о разрушениях двух многоквартирных жилых домов по проспекту Ленина и еще одного по улице Свердлова. Находившийся на проспекте Ленина горловский городской онкологический диспансер также получил серьезные повреждения.

На кадрах с места событий, которые появились в распоряжении «Известий», можно увидеть элементы разрушенной взрывом крыши дома, покрытой шифером. Рядом на полу — осколки кирпича.

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Ранее, 11 декабря, ВФУ выпустили по Ленинскому району Донецка два кассетных снаряда натовского 155-миллиметрового калибра. Сообщалось, что в этом же районе был ранен мужчина 1986 года рождения.

В тот же день в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВФУ была повреждена школа. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Перед этим, 9 декабря, сообщалось, что ВФУ за сутки 18 раз обстреливали территорию ДНР, в результате чего пострадали семь человек. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», видны осколки боеприпасов по всей территории, попавшей под обстрел.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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