Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до семи

Украинские военнослужащие за минувшие сутки 18 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате атак противника число пострадавших в Донецке увеличилось до семи человек. Об этом 9 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В распоряжении «Известий» появилось видео последствий атаки на столицу ДНР. На кадрах видны осколки боеприпасов, которые находятся по всей территории. Также повреждения наблюдаются на стенах и окнах.

Кроме того, в представительстве отметили, что под огнем украинской армии находились районы четырех населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Донецк (Петровский, Кировский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).

Также сообщается, что вражеским огнем было повреждено два жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

ВСУ осуществили 16 обстрелов из реактивной системы залпового огня (РСЗО), 155-миллиметровой артиллерией и ударным БПЛА на донецком направлении. Еще два обстрела из артиллерии калибра 155 мм было совершено на горловском и ясиноватском направлениях.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в городе ранения в результате атаки ВСУ получили шесть человек. Отмечалось, что украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Добровольского (ТК «Галактика»).

До этого, 7 декабря, в Донецке две женщины 1970 и 1979 годов рождения также получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

Кроме того, 6 декабря корреспондент «Известий» сообщил, что ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка. Судя по кадрам, над местом прилета наблюдался густой черный дым, после чего начался пожар.

Позднее сообщалось о гибели двух сотрудников МЧС, а также о 13 госпитализированных пожарных в ходе ликвидации возгорания в Донецке при повторном обстреле города украинскими боевиками. Было установлено, что вследствие атаки произошла разгерметизация цистерн с битумом.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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