В Донецке под обстрел ВСУ попал Буденновский район

Буденновский район Донецка 6 декабря попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент «Известий».

По словам журналиста, над местом прилета наблюдается густой черный дым, а также начался пожар.

До этого МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило в своем Telegram-канале об обстреле Буденновского района и призвало жителей спуститься в укрытие.

Ранее в этот день три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявляли, что за 6 декабря ВСУ четыре раза атаковали Кировский район Донецка беспилотниками, сбросив с них пять боеприпасов с 11:20 до 14:00.

Кроме того, украинские боевики обстреляли рынок в Донецке из артиллерии натовского калибра. Отмечается, что всего по Куйбышевскому и Кировскому районам было выпущено шесть снарядов. Они разорвались в районе одного из рынков Донецка.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.