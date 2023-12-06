Число пострадавших пожарных при обстреле Донецка ВСУ увеличилось до 13

Во время тушения пожара в Буденновском районе Донецка 13 пожарных получили ранения. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«По уточненным данным, во время тушения пожара пострадали 13 огнеборцев, еще двое, к сожалению, погибли. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что шесть единиц техники также получили повреждения.

Ранее в этот день уже сообщалось о гибели двух сотрудников МЧС, а также о 10 госпитализированных пожарных в ходе ликвидации возгорания в Донецке при повторном обстреле города украинскими боевиками. Было установлено, что вследствие атаки произошла разгерметизация цистерн с битумом.

Об обстреле Буденновского района Донецка стало известно ранее в этот день. Судя по кадрам, над местом прилета наблюдался густой черный дым, после чего начался пожар.

Кроме того, в среду три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиками. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявляли, что за 6 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали Кировский район Донецка беспилотниками, сбросив с них пять боеприпасов с 11:20 до 14:00.

Также украинские боевики обстреляли рынок в Донецке из артиллерии натовского калибра. Отмечается, что всего по Куйбышевскому и Кировскому районам было выпущено шесть снарядов. Они разорвались в районе одного из рынков Донецка.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.