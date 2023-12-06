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Два спасателя погибли и 10 пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Два сотрудника МЧС погибли, еще 10 госпитализированы в ходе ликвидации пожара в Донецке при повторном обстреле города украинскими боевиками. Об этом 6 декабря сообщило МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Возгорание произошло в Буденновском районе города. Установлено, что вследствие атаки произошла разгерметизация цистерн с битумом.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место по повышенному номеру вызова.

«Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два сотрудника МЧС, еще 10 спасателей госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии различной степени тяжести. Повреждено четыре единицы пожарной техники», — проинформировало ведомство в Telegram-канале.

Об обстреле Буденновского района Донецка стало известно ранее в этот день. Судя по кадрам, над местом прилета наблюдался густой черный дым, после чего начался пожар.

Ранее в среду три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиками. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявляли, что за 6 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали Кировский район Донецка беспилотниками, сбросив с них пять боеприпасов с 11:20 до 14:00.

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Кроме того, украинские боевики обстреляли рынок в Донецке из артиллерии натовского калибра. Отмечается, что всего по Куйбышевскому и Кировскому районам было выпущено шесть снарядов. Они разорвались в районе одного из рынков Донецка.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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