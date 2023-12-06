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Три человека пострадали в Донецке из-за атаки БПЛА

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Фото: соцсети
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Три человека пострадали в Кировском районе Донецка из-за сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 декабря сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате сброса взрывоопасных предметов с вражеских беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе, в микрорайоне Мирный, ранена женщина 1959 года рождения, по улице Бирюзова ранен мужчина 1969 года рождения, в районе шахты имени Абакумова ранена женщина 1946 года рождения», — заявил мэр.

Также Кулемзин добавил, что во всех районах города очень шумно, «враг бьет по мирным кварталам Донецка».

Как сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за 6 декабря ВСУ четыре раза атаковали Кировский район Донецка беспилотниками, сбросив с них пять боеприпасов с 11:20 до 14:00.

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Ранее в этот день украинские боевики обстреляли рынок в Донецке из артиллерии натовского калибра. Отмечается, что всего по Куйбышевскому и Кировскому районам было выпущено шесть снарядов. Они разорвались в районе одного из рынков Донецка. «Известия» публикуют видео последствий обстрела. Отмечается, что о пострадавших информации не поступало.

5 декабря Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины Донецка был поврежден детский сад № 249 и школа № 98. Как уточняется, в результате обстрела Кировского района пострадавших нет.

В тот же день сообщалось, что ВСУ выпустили более 30 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке за час. В общей сложности украинские войска с 23:05 до 00:00 выпустили 34 снаряда калибра 155 мм, из них 21 — кассетный.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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