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Украинские боевики обстреляли рынок в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра. Об этом 6 декабря сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что всего по Куйбышевскому и Кировскому районам было выпущено шесть снарядов. Они разорвались в районе одного из рынков Донецка. «Известия» публикуют видео последствий обстрела.

Отмечается, что о пострадавших информации не поступало.

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Ранее, 5 декабря, один человек погиб в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР.

Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили более 30 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке за час. В общей сложности украинские войска с 23:05 до 00:00 выпустили 34 снаряда калибра 155 мм, из них 21 — кассетный.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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