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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ в Горловке

СЦКК: один мирный житель погиб, еще один ранен из-за обстрелов ВСУ в ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек погиб в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по улице Артема, 14, погиб мужчина 1978 года рождения», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Кроме того, уточняется, что в Никитовском районе Горловки ранен мужчина 1985 года рождения.

В распоряжении «Известий» появилось видео последствий обстрела. На кадрах видно, что повреждены многоквартирные жилые дома.

Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили более 30 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке за час. В общей сложности украинские войска с 23:05 до 00:00 выпустили 34 снаряда калибра 155 мм, из них 21 — кассетный.

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В тот же день стало известно, что в Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного ВСУ была ранена женщина.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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