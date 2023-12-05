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ВСУ выпустили 30 снарядов за час по Донецку и Горловке

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 30 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке за час. Об этом 4 декабря сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: 23:05 (мск) — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение часа поступали сообщения об обстреле районов Донецка и обстрелах Горловки. В общей сложности украинские войска с 23:05 до 00:00 выпустили 34 снаряда калибра 155 мм, из них 21 — кассетный.

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Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного ВСУ была ранена женщина.

3 декабря сообщалось о том, что за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Обстрел велся из артиллерии калибра 152 мм.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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