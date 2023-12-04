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Жительница Донецка пострадала при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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В Куйбышевском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ранена женщина. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщают в оперативных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В Куйбышевском районе в результате сброса ВОП с дрона ранена женщина 1991 года рождения», — говорится в заявлении.

Как сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, данный взрывоопасный предмет был сброшен на территорию Куйбышевского района в 10:30 мск.

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Ранее, 3 декабря, сообщалось о том, что за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Обстрел велся из артиллерии калибра 152 мм.

До этого, 27 ноября, боевики обстреляли Ленинский район Донецка. Один из снарядов прямым попаданием поразил кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также 152-миллиметровые снаряды попали по частному жилому дому в Горловке.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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