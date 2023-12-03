ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Об этом 3 декабря сообщает в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 12 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 30 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка. Повреждены шесть жилых зданий в Кировском и Ленинском районах столицы ДНР, а также в Никитовском районе Горловки.

«На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском ― три обстрела из артиллерии 152 мм», ― сообщили в СЦКК.

По информации центра, за минувшие сутки два мирных жителя получили ранения.

Ранее, 28 ноября, мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины.

Тогда же корреспондент «Известий» Денис Кулага показал последствия обстрела прифронтовой Горловки. В результате попадания снаряда в земле образовалась крупная воронка. Рядом пострадали жилые дома, однако обошлось без жертв.

Также в этот день «Известия» показали кадры жилых домов после обстрела Донецка. На них видно, что стекла в зданиях выбиты, а часть фундамента обрушилась. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, в результате были ранены пять мирных жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.