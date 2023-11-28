«Известия» показали кадры поcледствий обстрела Донецка

После обстрела Донецка со стороны украинских националистов в жилых домах выбило стекла и обрушились части фундамента. «Известия» 28 ноября показали кадры последствий обстрела Куйбышевского района города.

Один из снарядов во время налета угодил в многоэтажку. В ней выбило стекла. При этом, по всей видимости, боеприпас разлетелся на осколки, которые остались на земле.

Кадры также демонстрируют, что в фундаменте после обстрела остались дыры. Местные жители пытаются убрать осколки, которые остались после прилета.

Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела были ранены мужчины 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения.

Ранее, 27 ноября, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Один из снарядов прямым попаданием поразил кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также 152-миллиметровые снаряды попали по частному жилому дому в Горловке. О пострадавших не сообщалось.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.