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«Известия» показали последствия обстрелов Горловки со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага 28 ноября после обстрела прифронтовой Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских националистов рассказал об обстановке в городе.

Сейчас на горловских дорогах устраняют последствия урагана, так как после ливня дорожное полотно превратилось в грязевое месиво.

«Здесь ямы, буквально, через каждые 30 сантиметров. Но, по крайней мере, эта дорога намного безопаснее, потому что вражеские дроны сюда не дотягиваются, и у нас есть возможность хоть как-то безопасно добраться до позиций наших бойцов», — указал Кулага.

Однако даже такие дороги становятся полностью непроходимыми из-за обстрелов. Так, в результате попадания снаряда в земле образовалась крупная воронка. Рядом пострадали жилые дома, однако обошлось без жертв.

«Там снаряд упал, на том повороте. Вы там не проедете. Вчера в 19:00. Прямо посреди асфальта там яма 15х15 метров», — предупредил журналиста местный житель.

Другой мужчина также рассказал об обстреле, который случился накануне.

«Я целый день был во дворе. Только уехал, ребенка отвез, и через две минуты прилет. Жена в доме была — из холодильника все банки вылетели, все картины попадали, часы. Вот прилетело, взрывной волной разрушило», — сказал он, показав разрушенный дом.

Кроме того, корреспондент побывал на позициях российских войск. Находясь в укрытии, он продемонстрировал работу систем противовоздушной обороны (ПВО), которые уничтожали украинские беспилотники.

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Ранее в этот день «Известия» показали кадры жилых домов после обстрела Донецка. На них видно, что стекла в зданиях выбиты, а часть фундамента обрушилась. Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале, в результате были ранены пять мирных жителей.

До этого, 27 ноября, ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Один из снарядов прямым попаданием поразил кровлю химчистки и магазина автозапчастей, также 152-миллиметровые снаряды попали по частному жилому дому в Горловке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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