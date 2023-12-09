Шесть человек пострадали из-за атаки беспилотника в Донецке

В Донецке шесть человек получили ранения в результате атаки ВСУ. Об этом 9 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по ул. Добровольского (ТК «Галактика») ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 г. р., а также женщина 1982 г. р.», — говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.

До этого, 7 декабря, в Донецке две женщины 1970 и 1979 годов рождения также получили ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

6 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в городе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) шесть мирных жителей получили ранения. В этот же день Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли детский сад в Горловке.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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