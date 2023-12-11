Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Мир
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы
Мир
El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому
Сюжет:

В результате обстрела Донецка со стороны ВФУ повреждена школа

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) повреждения получила школа. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены кровля и остекление школы № 71», — уточняется в сообщении, размещенном в Telegram-канале градоначальника.

Об обстреле ВФУ из села Карловка по Куйбышевскому району Донецка этой ночью сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В Telegram-канале ведомства уточнялось, что два снаряда калибром 155 мм было выпущено в 00:05.

Позже, в 08:20, три снаряда того же калибра были выпущены из поселка Кураховка по Петровскому и Кировскому районам Донецка, добавили в представительстве.

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
Как российские артиллеристы из 132-й бригады уничтожают противника, атакующего Горловку

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что украинские военнослужащие за сутки 18 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего пострадали семь человек. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», видны осколки боеприпасов по всей территории, попавшей под обстрел.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023