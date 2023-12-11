В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) повреждения получила школа. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района повреждены кровля и остекление школы № 71», — уточняется в сообщении, размещенном в Telegram-канале градоначальника.

Об обстреле ВФУ из села Карловка по Куйбышевскому району Донецка этой ночью сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В Telegram-канале ведомства уточнялось, что два снаряда калибром 155 мм было выпущено в 00:05.

Позже, в 08:20, три снаряда того же калибра были выпущены из поселка Кураховка по Петровскому и Кировскому районам Донецка, добавили в представительстве.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что украинские военнослужащие за сутки 18 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего пострадали семь человек. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», видны осколки боеприпасов по всей территории, попавшей под обстрел.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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