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Два кассетных снаряда натовского калибра выпустили ВФУ по Донецку

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Два кассетных снаряда натовского 155-миллиметрового калибра выпустили вооруженные формирования Украины (ВФУ) вечером 11 декабря по Ленинскому району Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:20 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Ленинский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный); 21:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — сказано в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 23:00 в СЦКК поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Ленинском районе Донецка по улице Чемпионной, 80 ранен мужчина 1986 г.р.

В этом же районе города повреждены магазин, два частных жилых дома, газопровод и ЛЭП. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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Ранее в этот день, 11 декабря, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВФУ была повреждена школа. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

9 декабря сообщалось, что ВФУ за сутки 18 раз обстреливали территорию ДНР, в результате чего пострадали семь человек. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», видны осколки боеприпасов по всей территории, попавшей под обстрел.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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