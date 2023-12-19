ВСУ обстреляли Донецк фугасными ракетами из Словакии

Украинские военные утром 19 декабря обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК) Украины Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм со своих позиций, расположенных в районе н.п. Галицыновка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 км дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии», — рассказали в СЦКК.

Также в центре заявили, что произошедшее — зона ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Повреждения зафиксированы по трем адресам. О пострадавших на 16:30 не сообщалось.

Ранее, 19 декабря, сообщалось о шести пострадавших при обстреле ВСУ Петровского и Киевского районов Донецка. На видеозаписи, которую передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, видно, что прилет пришелся по 9-этажному жилому дому. Он отметил, что по зданию был произведен удар из РСЗО «Град». Всего было выпущено 15 ракет.

До этого, 18 декабря, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) сбросили на Кировский район Донецка с беспилотников два взрывоопасных предмета.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.