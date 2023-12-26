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Украинские войска за сутки нанесли 35 ударов по ДНР

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Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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За сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) зафиксировано 35 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в понедельник, 25 декабря.

«За истекшие сутки представительством зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны ВФУ», — сказано в сообщении.

Удары производились по территориям трех населенных пунктов ДНР. Так, были атакованы Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, а также Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы).

В Горловке при ударах погибла женщина 1988 года рождения, в Донецке — еще одна женщина 1951 года рождения.

Трое человек оказались ранены. Травмы получили женщина 1946 года рождения и мужчина 1972 года рождения из Донецка, а также женщина 1984 года рождения из Горловки.

В результате обстрелов повреждены или разрушены девять жилых домов, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Отмечается также, что удары были произведены артиллерией 155 мм, 152 мм и реактивными системами залпового огня (РСЗО).

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Противника отодвинули от Донецка, но снять угрозу обстрелов может лишь дальнейшее успешное наступление, отмечают эксперты

Ранее в тот же день мэр Горловки Иван Приходько назвал число пострадавших от ударов ВСУ по городу накануне, 24 декабря. По его словам, ранения в тот день получили 10 человек.

24 декабря ВСУ также обстреляли Горловку, в результате погибла местная жительница. Повреждения получили школа № 4 и городской художественный музей. Также сгорел торговый центр «Галактика» в Никитовском районе города.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на 22:02 24 декабря националисты выпустили по Горловке более 38 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

Боевики ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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