Мэр Горловки сообщил о погибшей мирной жительнице из-за обстрела ВСУ
Одна женщина погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие обстрела центра Горловки со стороны украинских нацистов погибла мирная горловчанка», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Приходько добавил, что в результате случившегося одна жительница получила ранения.
Ранее, 24 декабря, Приходько сообщил, что противник обстрелял торговый центр «Галактика» в Горловке, в результате атаки пострадали четыре человека.
В этот же день сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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