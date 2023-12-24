Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Глава городской администрации Иван Приходько 24 декабря сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли торговый центр «Галактика» в Горловке, в результате атаки пострадали четыре человека.
«Украинские каратели нанесли целенаправленный удар по торговому центру «Галактика» (Никитовский район Горловки)», — написал он в Telegram-канале.
Один из пострадавших в момент обстрела находился рядом с ТЦ. Кроме того, Приходько сообщил, что после атаки по ТЦ ВСУ вновь открывали огонь по Никитовскому району Горловки. Обстрелом был частично обесточен горловский жилмассив «Строитель».
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на 22:02, 24 декабря националисты выпустили по Горловке более 38 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.
Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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