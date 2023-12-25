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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до 10 человек

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Фото: соцсети
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Число раненных при обстреле Горловки возросло до 10 человек. Об этом сообщил в понедельник, 25 декабря, мэр города Иван Приходько.

Ранее в этот день сообщалось о девяти пострадавших. Отмечалось, что из-за обстрела центра города также повреждения получили здания. Кроме того, повреждена коммунальная техника МУП «Донэкотранс» по улице Интернациональная (Центрально-Городской район Горловки).

«По уточненной информации, в результате вчерашнего <…> обстрела Горловки со стороны ВФУ ранения получили 10 мирных горловчан», — написал он в своем Telegram-канале.

«Это чистой воды террор»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку 24 декабря, в результате погибла местная жительница. Повреждения получили школа № 4 и городской художественный музей. Также сгорел торговый центр «Галактика» в Никитовском районе города.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), на 22:02, 24 декабря националисты выпустили по Горловке более 38 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

Боевики ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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