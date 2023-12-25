Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до девяти

Девять человек пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), написал 25 декабря мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По актуализированным данным, вследствие вчерашнего (24.12.2023) обстрела Горловки со стороны ВФУ ранения получили девять мирных горловчан», — уточнил он.

Приходько добавил, что из-за обстрела центра Горловки повреждения получили здания. Повреждена также коммунальная техника МУП «Донэкотранс» по улице Интернациональная (Центрально-Городской район Горловки).

Мэр города опубликовал фото, на которых видны следы от осколков на спецтехнике, а также поврежденные обстрелом ВСУ здания.

ВСУ обстреляли Горловку накануне, 24 декабря, погибла местная жительница. Повреждения получили школа № 4 и городской художественный музей. Также сгорел торговый центр «Галактика» в Никитовском районе города.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на 22:02, 24 декабря националисты выпустили по Горловке более 38 снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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