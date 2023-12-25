Реклама
Прямой эфир
Политика
Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
Мир
Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде
Общество
Около 2 тыс. детей за два дня поучаствовали в квесте в Музее Победы
Экономика
Путин дал право правительству обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Сербии привлекли к ответственности 38 человек за участие в беспорядках
Политика
Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента от «Новых людей»
Мир
BI предположил создание военного союза РФ и КНР для победы над США
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Мир
ВОЗ назвала Молдавию самой пьющей страной мира
Мир
В Верховной раде анонсировали новые ограничения для покинувших страну украинцев
Спорт
ISU уличил судью из США в завышении оценок американским фигуристкам
Общество
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Мир
Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
Общество
В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей
Сюжет:

Пожилая женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ

Кулемзин: пожилая женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилая мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 25 декабря.

«В результате утреннего обстрела Петровского района по пер. Ширшова погибла женщина 1951 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ, украинские войска выпустили по этому району не менее 16 снарядов калибром 155 мм.

Кроме того, с 11:25 по 12:10 ВСУ выпустили еще 13 снарядов калибрами 155 мм и 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, Горловке и Ясиноватскому району.

Силы позиций: армия РФ перехватила инициативу на донецком направлении
Украинские отставные военные уже не верят в успех контрнаступления ВФУ

Ранее, 24 декабря в результате обстрела ВСУ поселка шахты им. Абакумова в Донецке была повреждена школа № 85. Тогда же глава городской администрации Иван Приходько сообщил, что противник обстрелял торговый центр «Галактика» в Горловке, в результате атаки пострадали четыре человека. В этот же день сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми.

За день до этого, 23 декабря, сообщалось, что при сбросе боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка пострадали пять человек. Кулемзин также рассказал о возгорании жилого дома в результате обстрела. Он добавил, что за ночь территория Донецка трижды подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Позже отмечалось, что общее количество раненых граждан в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки выросло до 10.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023