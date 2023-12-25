Пожилая женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ

Пожилая мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 25 декабря.

«В результате утреннего обстрела Петровского района по пер. Ширшова погибла женщина 1951 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ, украинские войска выпустили по этому району не менее 16 снарядов калибром 155 мм.

Кроме того, с 11:25 по 12:10 ВСУ выпустили еще 13 снарядов калибрами 155 мм и 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, Горловке и Ясиноватскому району.

Ранее, 24 декабря в результате обстрела ВСУ поселка шахты им. Абакумова в Донецке была повреждена школа № 85. Тогда же глава городской администрации Иван Приходько сообщил, что противник обстрелял торговый центр «Галактика» в Горловке, в результате атаки пострадали четыре человека. В этот же день сообщалось, что ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами, два из которых попали в жилую квартиру на улице Ртутная, где находилась семья с детьми.

За день до этого, 23 декабря, сообщалось, что при сбросе боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка пострадали пять человек. Кулемзин также рассказал о возгорании жилого дома в результате обстрела. Он добавил, что за ночь территория Донецка трижды подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Позже отмечалось, что общее количество раненых граждан в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки выросло до 10.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.