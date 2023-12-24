При обстреле Донецка ВСУ получило повреждение здание школы

В результате обстрела бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кировского района поселка шахты им. Абакумова в Донецке получило повреждение здание школы. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявил глава города Алексей Кулемзин.

«<…> по улице Кирова повреждено остекление школы № 85», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что при сбросе боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка пострадали пять человек. Кулемзин также рассказал о возгорании жилого дома в результате обстрела Кировского района. Он добавил, что за ночь территория Донецка трижды подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.

Позже отмечалось, что общее количество раненых граждан в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки выросло до 10.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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