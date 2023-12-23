Число пострадавших за день от обстрелов ВСУ жителей ДНР выросло до десяти

Еще три мирных жителя Донецка ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу. Об этом 23 декабря сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта по улице Петровского получили ранения женщина 1980 года рождения и мужчина 1986 года рождения», — уточнил Кулемзин.

Позднее он добавил, что после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе города на улице Бирюзова также ранена женщина 1936 года рождения.

Таким образом, общее количество раненых граждан в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки выросло до 10.

Ранее в этот день сообщалось, что при сбросе боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка пострадали пять человек. Кулемзин также сообщил о возгорании жилого дома в результате обстрела Кировского района. Он добавил, что за ночь территория Донецка трижды подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.

Также в результате обстрела ВСУ пострадали один человек в Ясиноватой и один в Горловке.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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