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Происшествия
Пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке
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Пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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В Кировском района Донецка при сбросе боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадали пять человек. Об этом 23 декабря сообщил глава муниципального образования города Донецк Алексей Кулемзин в Telegram.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек: мужчины 1970, 1970, 1972 г.р. и женщины 1966, 1966 г.р.», — написал он.

Также чиновник сообщил о возгорании жилого дома в результате обстрела Кировского района города.

Он добавил, что за ночь территория Донецка трижды подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины.

В направлении Куйбышевского и Петровского районов были выпущены восемь снарядов калибра 155 мм.

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Накануне, 22 декабря, при сбросе боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали пять сотрудников МЧС России. На момент сброса боеприпаса сотрудники МЧС занимались тушением хозяйственной постройки.

Также украинским БПЛА 20 декабря был сброшен взрывоопасный предмет на автомобиль скорой помощи в селе Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики (ДНР). В момент атаки врачи спешили по вызову. Пострадавших нет.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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