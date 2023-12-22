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При сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке пострадали пять пожарных МЧС

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Фото: МЧС РФ
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В Донецке при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника пострадали пять пожарных МЧС. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщила пресс-служба министерства.

На момент сброса боеприпаса сотрудники МЧС занимались тушением хозяйственной постройки в Кировском районе города.

«Пострадали пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части города Донецк. Они госпитализированы. В настоящее время жизни сотрудников ничего не угрожает», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ.

Также сообщается, что один сотрудник госпитализирован с осколочными ранениями нижней конечности и еще четверо с подозрением на повреждение внутреннего уха, полученное вследствие избыточного давления и мощной звуковой волны.

Кроме того, повреждения получила пожарная автоцистерна.

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Ранее в этот день сотрудник предприятия «Вода Донбасса» пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке. В результате еще одного сброса получили ранения мужчины 1957 и 1969 годов рождения.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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