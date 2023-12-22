Работник коммунального предприятия пострадал при ударе беспилотника ВСУ в Донецке

Сотрудник предприятия «Вода Донбасса» пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Об этом 22 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате повторного сброса ВОП с беспилотника в Кировском районе по ул. Кубанской ранен мужчина 1981 года рождения, сотрудник предприятия «Вода Донбасса», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате еще одного сброса боеприпаса в Кировском районе Донецка по улице Патриса Лулумбы получили ранения мужчины 1957 и 1969 годов рождения.

Накануне три человека получили ранения при обстреле Петровского района Донецка ВСУ. Кроме того, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района по улице Ленкоранской в многоквартирном доме было повреждено остекление.

Также в тот день Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ троллейбусного депо в Ворошиловском районе города. По данным «Известий», в результате случившегося повреждено более 10 троллейбусов в депо.

Между тем в ночь на 21 декабря корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов сообщил, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как уточнялось, в результате обстрела был зафиксирован прилет по республиканскому травматологическому центру города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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