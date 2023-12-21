Три человека пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Три человека получили ранения при обстреле Петровского района Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 21 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Петровского района по пр. Центральному получили ранения мужчина 1985 года рождения и парень 2007 года рождения, также ранена женщина 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате утреннего обстрела Куйбышевского района по улице Ленкоранской в многоквартирном доме было повреждено остекление.

Ранее в этот день Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ троллейбусного депо в Ворошиловском районе города. По данным «Известий», в результате случившегося повреждено более 10 троллейбусов в депо.

Между тем в ночь на 21 декабря корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов сообщил, что украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Как уточнялось, в результате обстрела был зафиксирован прилет по республиканскому травматологическому центру города.

20 декабря Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранение при сбросе вооруженными формированиями Украины (ВФУ) боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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