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Боевики ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр в Донецке
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Боевики ВСУ обстреляли республиканский травматологический центр в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка, выпустив ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в ночь на 21 декабря сообщил корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

В результате обстрела зафиксирован прилет по республиканскому травматологическому центру города. По словам журналиста, снаряд разорвался буквально в пяти метрах от входа в приемное отделение.

Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий назвал бесчеловечными совершаемые обстрелы медицинских организаций со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ).

«Пострадало пять подразделений нашей медицинской организации <…> четыре пострадавших, из них один медицинский работник», — указал он.

Кроме того, Плутницкий отметил, что «охота на [российских] медицинских работников» украинскими военными не прекращается, а вместе с тем продолжается и игнорирование международным сообществом преступных действий ВСУ в отношении систем здравоохранения новых регионов России.

Он также подчеркнул, что несмотря на все существующие сложности, в новых регионах РФ будет и дальше проходить развитие систем здравоохранения вместе с выведением их на общероссийский уровень.

Как дополнил и.о. министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Гарцев, ВСУ также «был сброшен взрывоопасный предмет на машину скорой помощи, пострадали трое медицинских работников».

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20 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель получил ранение при сбросе вооруженными формированиями Украины (ВФУ) боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе города.

Накануне, 19 декабря, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела Донецка за день ранения получили 15 человек. Также глава республики сообщил о повреждении 21 дома и восьми объектов гражданской инфраструктуры.

В этот же день сообщалось о шести пострадавших в результате обстрелов города. На видеозаписи, которую передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, видно, что прилет пришелся по девятиэтажному жилому дому. Он отметил, что по зданию был произведен удар из РСЗО «Град».

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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