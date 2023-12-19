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В Донецке от обстрелов ВСУ за день пострадали 15 человек

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Фото: МЧС России
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня проводили обстрелы Донецка, в результате которых ранения получили 15 человек. Об этом 19 декабря сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрелов Петровского, Куйбышевского, Кировского и Киевского районов Донецка сегодня ранены 15 мирных жителей», — написал он.

Также глава республики сообщил о повреждении 21 дома и восьми объектов гражданской инфраструктуры.

По словам Пушилина, в течение дня было зафиксировано 22 обстрела, выпущены 72 боеприпаса. Украинские боевики применяли реактивную артиллерия калибром 122 мм, ствольную артиллерию калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа. Также были зафиксированы обстрелы ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и БПЛА-камикадзе.

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В этот день два сотрудника аварийной бригады пострадали при сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского БПЛА. Бригада выполняла работы в Петровском районе города, когда в результате сброса боеприпаса была повреждена автовышка, на которой рабочие ежедневно выезжают, чтобы возвращать электричество в дома.

Ранее днем сообщалось о шести пострадавших в результате обстрелов города. На видеозаписи, которую передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, видно, что прилет пришелся по девятиэтажному жилому дому. Он отметил, что по зданию был произведен удар из РСЗО «Град».

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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