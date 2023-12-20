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В Донецке мирный житель получил ранение после сброса боеприпаса с БПЛА

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Мирный житель получил ранение при сбросе вооруженными формированиями Украины (ВФУ) боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Кировском районе Донецка. Об этом 20 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе по улице Кирова возле больницы № 25 получил ранение мужчина 1968 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Кулемзин также указал, что Куйбышевский район Донецка подвергся многократным обстрелам со стороны ВФУ. Глава города призвал жителей максимально ограничить перемещения по улице.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в этот день сообщило о том, что обстрелы Донецка ведутся с 04:00. Под огонь попали Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы города. Так, по Куйбышевскому району ВФУ выпустили 18 снарядов калибром 155 мм начиная с 11:15.

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Накануне, 19 декабря, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрела Донецка за день ранения получили 15 человек. Также глава республики сообщил о повреждении 21 дома и восьми объектов гражданской инфраструктуры.

В этот день два сотрудника аварийной бригады в Донецке пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с украинского БПЛА. Бригада выполняла работы в Петровском районе города, когда в результате сброса боеприпаса была повреждена автовышка, на которой рабочие ежедневно выезжают, чтобы возвращать электричество в дома.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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