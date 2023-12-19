Двое энергетиков пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Донецке

Два работника аварийной бригады получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате сброса ВОП ранения получили мастер и электромонтер оперативно-выездной бригады. Им была оказана необходимая помощь, раненые оперативно доставлены в медицинское учреждение», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.

По данным минугля, бригада выполняла работы в Петровском районе города. В результате сброса боеприпаса также была повреждена автовышка, на которой рабочие ежедневно выезжают, чтобы устранять повреждения и возвращать электричество в дома.

Как отметили в министерстве, это далеко не первый инцидент, когда ранения в результате атак БПЛА и обстрелов получают энергетики.

Ранее в этот день сообщалось, что шесть человек пострадали в результате атаки со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). На кадрах, которые передал корреспондент «Известий» Евгений Быковский, видно, что прилет снаряда из РСЗО «Град» пришелся по 9-этажному жилому дому, в итоге с первого по девятый этаж произошло воспламенение газовой трубы.

Днем ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские боевики сбросили на Кировский район Донецка с дронов два взрывоопасных предмета.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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